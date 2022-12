Auf «Time»-Liste mit Gandhi und Putin – «Person des Jahres» Wolodimir Selenski – Elon Musk aussen vor Der ukrainische Präsident wird vom «Time Magazine» zur prägendsten Figur 2022 gekürt. Finden Sie hier alle «Personen des Jahres» seit 1927. Yannick Wiget Mathias Lutz

Ziert dieses Jahr das berühmte Cover des «Time»-Magazins: Wolodimir Selenski, der sinnbildlich für die ganze Ukraine steht. Illustration: «Time»

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist vom US-Magazin «Time» zur Person des Jahres gekürt worden. «Die diesjährige Wahl war die eindeutigste in unserer Erinnerung», schrieb Chefredakteur Edward Felsenthal zur Begründung. «Ob der Kampf um die Ukraine einen mit Hoffnung oder mit Angst erfüllt, Selenski hat die Welt auf eine Weise elektrisiert, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben.»

Weiter nannte das Magazin die Entscheidung des 44-Jährigen «schicksalhaft», nach dem Einmarsch Russlands Ende Februar und dem Vormarsch der Truppen auf Kiew in der Hauptstadt zu bleiben. Selenski habe die sozialen Medien genutzt, um Zusammenhalt zu demonstrieren und ihn zu stärken. Zudem habe er mit täglichen Online-Reden etwa vor Parlamenten und bei kulturellen Veranstaltungen globale Präsenz gezeigt. «Seine Informationsoffensive veränderte die geopolitische Wetterlage und löste eine Welle weltweiter Handlungen aus.»

Selenski setzte sich unter anderem gegen Star-Unternehmer Elon Musk durch, der bereits 2021 auf dem Cover war. Der ukrainische Präsident reiht sich damit in eine Liste voller illustrer Persönlichkeiten ein, die die Welt besonders prägten – im guten wie im schlechten Sinne. Neben Pionieren und Menschenrechtsaktivisten wie Mahatma Gandhi und Martin Luther King zierten auch schon die Diktatoren Stalin und Hitler das «Time»-Cover. Das Magazin wählt die «Person of the Year» seit fast einem Jahrhundert aus.

Das sind alle Gewinnerinnen und Gewinner seit 1927:

Zusammen mit Wolodimir Selenski zeichnete das «Time»-Magazin auch den «Geist der Ukraine» mit dem Titel aus.

(Mit Material der SDA)

Yannick Wiget ist Datenjournalist. Er arbeitet im Interaktiv-Team der Redaktion Tamedia. Zudem leitet er die Arena-Faktenchecks und gibt Kurse für digitales Storytelling. Mehr Infos @yannickw3 Mathias Lutz ist Interaction Designer und Entwickler. Er ist Teil des Interaktiv-Teams der Redaktion Tamedia und Mitglied des Journalisten-Netzwerks «Digital Storytelling». Mehr Infos @mathiaslutz

Fehler gefunden?Jetzt melden.