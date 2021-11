Tesla-Aktien verkauft – Elon Musk macht fünf Milliarden Dollar Cash

Am Wochenende sorgte Elon Musk für Schlagzeilen mit der Frage an Twitter-Nutzer, ob er zehn Prozent seiner Tesla-Aktien verkaufen soll. Jetzt schreitet er zur Tat. Zumindest ein Teil der Verkäufe war allerdings schon seit September vorgeplant.

Nach seiner aufsehenerregenden Twitter-Abstimmung hat Tesla-Chef Elon Musk erstmals seit Jahren wieder Aktien seiner Firma zu Geld gemacht. Von Montag bis Mittwoch verkaufte er Tesla-Papiere im Wert von rund fünf Milliarden Dollar, nachdem er einen Teil seiner Aktienoptionen einlöste. Ein Teil der Transaktionen war in einem im September vereinbarten Verkaufsplan festgeschrieben worden – fast zwei Monate bevor Musk seine Twitter-Umfrage anstiess.

Musk hatte am Wochenende bei Twitter Nutzer abstimmen lassen, ob er zehn Prozent seiner Tesla-Aktien verkaufen solle, um mehr Steuern zu zahlen. 58 Prozent der 3,5 Millionen Stimmen waren dafür. Das Paket war da rund 21 Milliarden Dollar wert, der Kurs gab nach der Umfrage aber nach. Von Musk als reichstem Menschen der Welt wurde zuletzt verstärkt gefordert, mehr zum Allgemeinwohl beizutragen.

Musk hatte bereits bei einem Konferenz-Auftritt im September Aktienverkäufe in Aussicht gestellt. Er musste bis spätestens August kommenden Jahres Aktienoptionen einlösen, die sonst verfallen würden. Auf den dabei erzielten Kursgewinn muss er Steuern zahlen – und dafür Anteile verkaufen, um an genügend Geld zu kommen.

Musk übte nun 2,15 Millionen Optionen von 2012 im aktuellen Wert von rund 2,5 Milliarden Dollar aus. Die Aktien waren mit jeweils lediglich 6,24 Dollar bepreist – und auf die Differenz zum heutigen Wert muss er Steuern zahlen. Parallel setzten die Aktienverkäufe ein, wie aus einer Serie von Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht SEC von Mittwoch hervorgeht.

Musk verkaufte am Montag zunächst mehr als 930’000 Papiere von Tesla und nahm damit rund 1,1 Milliarden Dollar ein. Diese Transaktion enthielt den Hinweis auf den Verkaufsplan von September, der bei den Geschäften von Dienstag und Mittwoch fehlt.

Am Montag verkaufte Musk die Aktien für bis zu gut 1196 Dollar, zum Mittwoch war der Preis zum Teil bis an die Marke von 1000 Dollar gesunken. Nach den Verkäufen hielt Musk noch rund 167 Millionen Tesla-Aktien. Zum Zeitpunkt der Umfrage am Wochenende waren es gut 170 Millionen.

Steuern bezahlen

Es war laut dem Finanzdienst Bloomberg das erste Mal seit 2016, dass der Multimilliardär sich von Aktien des Elektroautobauers trennt. Musk verkaufte, um mit den Einnahmen Steuern zu zahlen.