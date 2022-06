Schafft bei Tesla das Homeoffice ab: Elon Musk. Foto: Dimitrios Kambouris (AFP)

Elon Musk ist diese Woche seinem Ruf als globaler Vordenker – oder je nach Standpunkt: als globaler Querulant – von neuem gerecht geworden: Seinen rund 100’000 Angestellten bei Tesla liess er via E-Mail ausrichten, das Homeoffice sei Geschichte und wer beim charismatischsten Autobauer der Welt weiter tätig sein möchte, müsse ab sofort ins Büro zurückkehren. Natürlich wäre Musk nicht Musk, hätte er dies inklusiv, also HR-freundlich gesagt, stattdessen machte er sich über seine Corona-verängstigten Mitarbeiter lustig: Selbstverständlich, so räumte er ein, stehe es jedermann frei, sich im Homeoffice aufzuhalten, er erwarte bloss, dass man mindestens 40 Arbeitsstunden pro Woche im Büro verbringe. Im Übrigen gehe er davon aus, dass alle, die nicht ins Büro zurückkämen, ihre Stelle aufgegeben hätten. Kurz, er drohte ihnen mit der Kündigung.