Der SCL siegt – Elo sichert dem SC Langenthal den Zusatzpunkt Nach frühem 0:2-Rückstand gewinnen die Oberaargauer gegen die EVZ Academy 4:3 nach Verlängerung. Daniel Gerber

Die Langenthaler bejubeln den 1:2-Anschlusstreffer. Am Ende resultieren zwei Punkte für die Oberaargauer. Foto: Marcel Bieri

Spielen, Essen, Schlafen, Spielen: Langenthal steht gegenwärtig jeden zweiten Abend auf dem Eis. Vom 1. bis 15. Februar trägt der SCL insgesamt acht Partien aus. Zwar hat von den elf Clubs immer eine Mannschaft pro Runde einen spielfreien Tag. Die Konstellation will es jedoch so, dass die Oberaargauer acht Duelle en Suite zu bestreiten haben. Mit 3,5 Matches pro Woche liegt die Kadenz also noch eine Spur höher als im Playoff.

Die Geschichte des Spiels gegen die EVZ Academy ist rasch erzählt: Im ersten Drittel liess sich der SC Langenthal regelrecht kalt duschen. Zunächst trafen die Zentralschweizer im Powerplay und nur zwei Minuten später konnten die Zuger nachlegen.

Mit erzürnter Entschlossenheit riss der SCL das Geschehen ab dem Mitteldrittel an sich. Mit einem frühen sowie einem späten Tor im zweiten Drittel sorgte das Heimteam für den Gleichstand und im dritten Abschnitt sorgte SCL-Captain Stefan Tschannen für die erste Führung. Doch wie so oft, wenn die EVZ Academy nicht entscheidend distanziert ist, entpuppt sie sich als zäh und aufsässig. So auch am Freitagabend, als in der zweitletzten Minute der Ausgleich fiel. 49 Sekunden bevor das Penaltyschiessen begonnen hätte, gelang SCL-Finne Eero Elo schliesslich der Siegtreffer in der Verlängerung.

Kommts wieder zum Duell mit Thurgau?

In der laufenden Woche punktete der SC Langenthal somit auswärts bei den GCK Lions (6:5-Sieg in der Verlängerung) und beim EHC Visp (3:4-Niederlage in der Verlängerung) sowie nun auf eigenem Eis gegen die EVZ Academy.

Damit belegt das Team von Trainer Jeff Campbell Rang 5. Gegenwärtig spricht viel dafür, dass der Gegner im Viertelfinale der HC Thurgau (wie im letzten Jahr) sein wird. Möglich wären aber nach wie vor auch der EHC Visp, der HC Sierre oder bei einem Abrutschen auf den sechsten Rang der HC La Chaux-de-Fonds.

Programm bleibt streng

Da sich die EVZ Academy aus der Swiss League zurückzieht, erfolgte die letzte Kraftprobe zwischen den beiden Mannschaften. Insgesamt standen sich die beiden Teams 25-Mal gegenüber. 19-Mal gewann der SCL nach 60 Minuten, einmal in der Verlängerung und zwei Male nach Penaltyschiessen. Je einmal verlor der SCL gegen das Farmteam des EVZ in der Verlängerung und im Penaltyschiessen sowie dreimal nach 60 Minuten.

Bereits am Sonntag wartet das nächste Pflichtspiel auf den SC Langenthal. Gleich wie am Mittwoch wartet erneut eine Reise ins Wallis, wo der SCL diesmal dem HC Sierre gegenüberstehen wird. Anschliessend empfangen die Oberaargauer eine der drei Zürcher Mannschaften: Kloten rundet das in dieser Form nie dagewesene Monsterprogramm mit acht Machts innerhalb von 14 Tagen und 2 Stunden ab.

