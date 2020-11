Swiss League – Elo führt Langenthal zum Sieg in Extremis In den Schlusssekunden biegen die Oberaargauer auf den Punkte-Kurs ein – und siegen in der Verlängerung

dank dem dritten Tor von Eero Elo am Freitagabend. Daniel Gerber

Erst markiert er das 2:2, dann rettet er den SCL in Verlängerung und schliesslich war er auch für den Siegestreffer besorgt: Eero Elo.Marcel Bieri Foto: Marcel Bieri

Nicht weniger als acht teils tragende Spieler fehlten beim Gegner des SC Langenthal, dem HC Thurgau. Die «Löien» brachten entsprechend noch drei Abwehrlinien aufs Eis. SCL-Trainer Jeff Campbell dagegen musste einzig auf Torhüter Pascal Caminada sowie Verteidiger Bastian Guggenheim verzichten, dafür stand seine Mannschaft in den letzten zwei Wochen im Dauereinsatz.

Lange hielten sich die beiden Teams im Spitzenkampf nicht zurück, im Gegenteil. Bereits nach dem Startdrittel hatte die Führung dreimal gewechselt. Der frühe Vorsprung durch Langenthal-Topskorer Vincenzo Küng war bereits zur Mitte des ersten Abschnitts verspielt.

Doch wenige Minuten später hatten die Gäste die Nase wieder vorne. Eero Elo traf im für lange Zeit einzigen Powerplay der Partie (erst in der 52. Minute wurde die zweite Strafe gepfiffen) zum 2:2-Ausgleich und kurz danach schloss Luca Wyss einen schnellen Angriff zur erneuten Führung ab.

Elo entscheidet das Spiel

SCL-Verteidiger Alain Bircher sollte recht behalten – vor dem Kräftemessen hatte er erklärt: «Sie spielen jeweils sehr gutes, einfaches Hockey und warten auf Fehler des Gegners.» Sie würden keine komplizierten Querpässe spielen. Enge, schwierige Duelle – das sei bereits das Szenario gewesen, als er mit dem EHC Kloten gegen den HCT antrat.

Und es sollte am Freitag nicht anders kommen. Von den letzten zehn Spielen in der Eishalle Güttingersreuti konnte der SCL deren sechs siegreich gestalten, dies bei oft knappen Spielständen. In der engen Partie mit nur wenig Unterbrüchen trotz vielerlei Offensiv-Bemühungen war die Partie bis zur letzten Sekunde offen. Mittlerweile lagen die Ostschweizer in Führung, als Trainer Jeff Campbell Torhüter Andri Henauer auf die Bank beorderte, um einem sechsten Feldspieler Platz zu machen. Zwei Thurgauer konnten bald in Richtung leeres Tor losziehen, wurden aber abgefangen und im direkten Gegenzug sorgte Elo 33Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit mit seinem zweiten Treffer für den erneuten Ausgleich – und in der Verlängerung in Überzahl war es erneut Elo, der mit einem Hocheck-Schuss den Entscheid herbeiführte.

Nun wartet Zürcher-Woche

«Wir hatten etwas mehr vom Spiel und am Schluss noch etwas Glück, aber das braucht es manchmal auch», sagte Küng, nachdem sein Team nun zum neunten Mal in Serie zu Zählern gekommen ist.

Morgen ist der SC Langenthal spielfrei, anschliessend wartet eine Zürcher Woche: Am Montag gastieren die ZSC Lions zum Cup-Viertelfinal-Highlight im Schoren-Stadion. Am Mittwoch reist der SCL zum EHC Kloten zum Spitzenspiel und am Samstag gastiert Langenthal bei den GCK Lions – dem letzten Gegner, der den SCL bezwingen konnte. Und tags darauf reist der SCL sonntags zum HC Sierre, macht vier Spiele mit insgesamt sechs Nächten Regenerationszeit. Seit dem 13. November, der Rückkehr aus der Corona-Zwangspause, bleiben Langenthal in einem regelrechten Marathon jeweils nur ein Tag (viermal) respektive zwei Tage (zweimal) Erholungszeit zwischen den einzelnen Partien. So liegen auch jetzt nur zwei Tage zwischen dem Freitagsspiel und dem Duell mit den ZSC Lions.

Thurgau – Langenthal 4:5 nV (2:3, 1:0, 1:1)Güttingersreuti. – 50 Zuschauer. – SR: Dipietro/Nikolic, LN: Betschart/Nater. – Tore: 5. Küng (Tschannen, Kummer) 0:1. 9. Rehak (Hinterkircher, Hagel) 1:1. 11. (10:09) Spannring (Hobi) 2:1. 12. (11:40) Elo (Küng, Tschannen) 2:2. 17. Wyss (Kämpf, Rüegsegger) 2:3. 31.Scheidegger (Murphy, Kellenberger) 3:3. 54. Murphy (Ausschluss Kämpf) 4:3. 60. (59:27) Elo 4:4. 62. Elo (Christen, Tschannen) 4:5. – Strafen: 2mal 2 Minuten plus 1mal 10 Minuten (Spannring) gegen Thurgau. 1mal 2 Minuten gegen Langenthal.

Thurgau: Rüegger; Fechtig, Moor; Schmuckli, Soracreppa; Scheidegger, Schmutz; Hinterkircher, Rehak, Hagel; Lanz, Hobi, Spannring; Murphy, Fritsche, Mosimann; Bischofberger, Kellenberger, Schnyder.

Langenthal: Henauer; Müller, Christen; Bircher, Maret; Weber, Pienitz; Higgins; Tschannen, Kummer, Küng; Walker, Kläy, Elo; Wyss, Kämpf, Rüegsegger; Gerber, Schläpfer, Dähler; Nyffeler.

Bemerkungen: Thurgau ohne Baumann, Brändli, Hulak, J. Loosli, Moser, Parati, Wildhaber (verletzt) und Hollenstein (krank). Langenthal ohne Caminada, Guggenheim (verletzt), Derungs, Dobryskin, Higgins und Wigger (überzählig). 58:41 bis 59:27 SCL mit 6. Feldspieler. 59. (58:53) Time-out SCL.