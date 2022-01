Erster Dreier – Elo-Doppelschlag bringt SCL auf Siegesstrasse Der SC Langenthal setzt sich auswärts bei den Ticino Rockets deutlich mit 8:1 Toren durch. Daniel Gerber

Die Langenthaler können wieder jubeln.

Erstmals im laufenden Jahr holt der SC Langenthal drei Punkte. SCL-Captain Stefan Tschannen sprach im Vorfeld von einem wichtigen Duell, wenn die Top-6-Position gesichert werden soll. Nach dem letzten Spiel auswärts bei den Ticino Rockets folgte eine lange Punkteserie, welche den SC Langenthal vom achten auf den vierten Zwischenrang nach vorne brachte.

Auf eigenem Eis hatte der SCL zuletzt nach einem 0:2 und 1:3-Rückstand den EHC Winterthur zwar mit 4:3 Toren im Penaltyschiessen besiegt, aber bei einem Schussverhältnis von 55:20 Geschossen wäre ein etwas günstigeres Resultat denkbar gewesen. «Wir müssen gegen ein solches Team einfach wieder einmal eine gewisse Führung erringen», sagte Tschannen bereits nach dem knappen Resultat gegen den EHCW. So wie beispielsweise im Dezember auswärts bei den GCK Lions, als der SC Langenthal einen 7:1-Erfolg lieferte.

Start nach Mass

Sind die Teams der Ränge acht bis elf nicht klar distanziert, verstricken sie ihre Gegner nicht selten in enge, zermürbende Kraftproben – so wie es der SCL am Dienstag am eigenen Leib und Punktestand erfahren musste.

Im Tessin nun wurde der gute Vorsatz eingelöst: Nach 45 Sekunden brachte SCL-Verteidiger Hans Pienitz den SC Langenthal in Führung. Und bis zur Drittelmitte traf der am vergangenen Sonntag zurückgekehrte SCL-Finne Eero Elo doppelt. In beiden Fällen wurde er im Powerplay im linken Bullykreis angespielt, von dort aus schoss der Finne zweimal wuchtig ein. Mit 20:3 Schüssen im Startdrittel kaufte der SCL den Tessinern den Schneid komplett ab.

Und als die Ticino Rockets nach dem ersten Seitenwechsel einen ersten Treffer realisierten, reagierte Langenthal mit zwei weiteren Toren.

5-Punkte-Woche

Der SC Langenthal stand in der zu Ende gehenden Woche dem Tabellenvorletzten EHC Winterthur sowie Schlusslicht Ticino Rockets gegenüber. Nach den Niederlagen nach der Corona-Pause gegen Olten sowie Thurgau hätte es eine 6-Punkte-Woche werden sollen. Zumindest fünf Zähler konnten dem Punktekonto beigefügt werden. Möglich, dass der SCL nun wieder in Schwung kommt wie vor der Pause. Zu den Ausgangspunkten würden erneut Punkte und Selbstvertrauen aus einem Spiel im Tessin gehören. Zumindest der bislang höchste Saisonsieg konnte realisiert werden.

Mamut-Programm

In der kommenden Woche stehen nun drei Matches auf dem Programm. Zuhause empfängt der SC Langenthal den HC La Chaux-de-Fonds (am Dienstag) sowie den HC Sierre (am Samstag) und am Donnerstag erfolgt die Reise zur EVZ Academy.

Vom 1. bis zum 15. Februar sieht Spielplan für den SC Langenthal innerhalb von 15 Tagen acht Matches vor – insbesondere Verschiebungsspiele aufgrund des Covid-19-Breaks. Exakt jeden zweiten Tag auf dem Eis stehend, geht die Reise unter anderem zweimal ins Wallis zum EHC Visp (9. Februar) sowie zum HC Sierre (13. Februar). Ein langes, dichtes Programm, mit einer leicht höheren Kadenz als in den Playoffs, in welchen drei Matches pro Woche anstehen.

