Thuner Musikschule – Ellenberger-Wettbewerb stiess auf grosses Interesse Rund 30 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Region Thun wetteiferten am Ellenberger-Wettbewerb um Auszeichnungen und halbe Freisemester. PD

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Ellenberger-Wettbewerbs 2023. Foto: PD

Zugelassen waren am Wettbewerb Streich-, Zupf- und Schlaginstrumente. Einige der Preisträgerinnen und Preisträger präsentieren sich am 30. März im Rahmen eines Talentkonzerts in der Kulturkapelle in Spiez.