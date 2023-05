«Dr schnällscht Thuner» – Elin Badertscher und Noel Keller waren die Schnellsten Badertscher und Keller holten sich beim Laufanlass «Dr schnällscht Thuner» über 80 Meter den Sieg.

Die Siegerinnen und Sieger der Sprint-Wettkämpfe. Foto: PD

246 Kinder starteten am Samstag am Laufwettkampf «Dr schnällscht Thuner» im Lachenstadion. Neben der organisierenden Leichtathletikvereinigung (LV) Thun stellten Fun and Run Thun und das Pestalozzischulhaus am meisten Teilnehmende, wie einer Mitteilung der LV Thun zu entnehmen ist. Der jüngste Teilnehmer war 3 Jahre alt.

Fabienne Wenger in 8,41 Sekunden und Siljano Fitz in 8,30 Sekunden erwiesen sich über die 50-Meter-Strecke als die Schnellsten. Wenger stand auch über 1000 Meter zuoberst auf dem Podest.

Den Tagessieg über die 60-Meter-Strecke sicherten sich die 12-jährige Dalia Bello Dumitrascu in 8,46 Sekunden sowie der ein Jahr ältere Jaron Hählen in 8,37 Sekunden.

«Dr schnällscht Thuner» wurde am Samstag im Lachenstadion ermittelt. Foto: PD

Über 80 Meter hatten mit Elin Badertscher und Noel Keller zwei Talente die Nase vorn, welche für ihre Sprintfähigkeiten bekannt sind, wenngleich sie erstmals den Tagessieg beim «Thuner» holten.

Der 14-jährige Keller blieb dabei mit 9,88 Sekunden (Vorlauf 9.85) als einziger Athlet unter der 10-Sekunden-Marke.

1000 Meter in unter drei Minuten

Die 3-Minuten-Marke über die Kilometerdistanz knackte der 14-jährige Florent Tagmann. Er blieb in 2:48,66 deutlich unter der Marke. Dies glückte mit 2:54,95 auch dem ein Jahr älteren Mauro Buchs.

Gelaufen wurden Sprints und längere Strecken. Foto: PD

Gleich drei Athletinnen konnten sich am Samstag nach Siegen im Sprint sowie im Mittelstreckenlauf die Goldmedaille umhängen lassen: Lorena Boss (W14), Simea Malozi (W13) und Fabienne Wenger (W9).

Die sechs schnellsten jeder Sprintfinalserie qualifizierten sich für die Ausscheidung um den «schnällscht Oberländer». Das Gleiche gilt bei den 1000-Meter-Läufen. Die schnellsten Oberländer werden am 3. Juni in Interlaken ermittelt.

Die Siegerinnen und Sieger der 600- und 1000-Meter-Läufe. Foto: PD

dkt

