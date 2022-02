Firmenporträt Mittelthurgau – Elf Schiffe und eine Erfolgsgeschichte Mehr aus Zufall gründete das Reisebüro Mittelthurgau eine eigene Flotte. Längst ist die Twerenbold-Tochter eine Macht auf Europas Flüssen. Beat Eichenberger

Die Excellence Princess, eines von Mittelthurgaus insgesamt elf Excellence-Schiffen, verkehrt vorab auf der Donau und im Donaudelta. Foto: PD

20 Jahre sind es her seit der Wiedergeburt des Reisebüros Mittelthurgau. Nach dem Konkurs der Vorgängerfirma übernahm das Badener Familienunternehmen Twerenbold 2002 die bekannte Marke und startete in Weinfelden mit dem Reisebüro-Profi Stephan Frei als Geschäftsführer in eine neue Ära: «Am Anfang waren wir zu dritt, heute zählen wir 50 Mitarbeitende», beschreibt Frei die Erfolgsgeschichte.

Für die Saison 2022 werden im aktuellen Flussreisenkatalog auf über 320 Seiten unzählige Fahrten auf allen Flüssen und Wasserstrassen Europas aufgeführt, der weitaus grösste Teil davon mit der Flotte der eigenen Excellence-Schiffe.

«2002 starteten wir mit Plätzen auf fremden Schiffen, ein Geschäftsmodell, das aber bald an seine Grenzen stiess», erzählt Frei. 2006 ergab sich die Möglichkeit, einen Neubau zu übernehmen. Das Twerenbold-Mutterhaus packte die Gelegenheit beim Schopf: Mit dem ersten eigenen Schiff, der Excellence (heute Excellence Royal), wurde die mittlerweile längst etablierte Excellence-Marke lanciert.

Mittelthurgau-Geschäftsführer Stephan Frei: Erfolgreich mit einem auf Swissness, Qualität und Authentizität ausgerichteten Konzept. Foto: PD

«Wir dachten damals nicht im Traum daran, einst eine Flotte von elf eigenen Schiffen zu betreiben», sagt Frei. Doch das von Beginn an auf Swissness, Qualität und Authentizität ausgerichtete Excellence-Konzept und die laufende Entwicklung neuer und innovativer Produkte kamen beim Publikum an. Das rasante organische Wachstum erlaubte es über die Jahre immer wieder, in weitere eigene Schiffe zu investieren.

Busse, Schiffe – alles aus einer Hand

Speziell ist auch, dass für die Excellence-Flotte die eigene Basler Reederei Swiss Excellence River Cruise gegründet wurde. «Dies erlaubt eine flexiblere Planung der Schiffe und eine direktere Einflussnahme auf das Produkt», erklärt Frei.

Die Twerenbold-Busse werden für Transfers und Ausflüge eingesetzt, ein weiteres Element im Mittelthurgau-Gesamtkonzept. Dieser Ansatz ist, so Frei, der Grund für die Erfolgsgeschichte: «Die ganze Dienstleistungskette von der Anreise über das Schiff bis hin zu allen Details des Produkts kommt aus einer Hand», bilanziert der Geschäftsführer. Dies garantiere glaubwürdige Schweizer Qualität, inklusive des Anspruchs, die «beste Küche auf Europas Flüssen» zu bieten.

Im Bereich Nachhaltigkeit investiert Mittelthurgau ebenso laufend und wurde schon mit entsprechenden Awards ausgezeichnet.

Virenfreie Luft an Bord

Natürlich hat Corona in den letzten zwei Jahren auch das Reisebüro Mittelthurgau schwer getroffen. Massive Umsatzeinbussen mussten in Kauf genommen werden, doch man liess sich nicht entmutigen. «Wir mussten kein Personal entlassen und haben viel investiert», sagt Frei.

So wurden sämtliche Excellence-Schiffe (und auch die Twerenbold-Busse) mit einer neuartigen Technologie für virenfreie Luft ausgestattet.

Auf diese Saison hin hat man in Weinfelden das Angebot an Themenreisen weiter ausgebaut und das Ausflugskonzept «Mittelthurgau Mittendrin» mit über 100 neuen, authentischen und persönlich gefärbten Landerlebnissen lanciert.

Mittelthurgau.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.