Geduldsprobe auf Nord-Süd-Achse – Elf Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel Die Reise in den Süden auf der Strasse wird zur Geduldsprobe. Es muss mit langen Wartezeiten gerechnet werden. UPDATE FOLGT

Lange Wartezeiten vor dem Gotthard auch am Montag. Foto: Alexandra Wey (Keystone/Archiv)

Die Reise in den Süden wird auch am Montag für Autofahrerinnen und Autofahrer zur Geduldsprobe: Nach dem Mittag hat sich der Verkehr zwischen Erstfeld und Göschenen auf einer Länge von 11 Kilometern gestaut. Bereits am Wochenende kam es zu langen Wartezeiten.

Der Zeitverlust auf dem Weg in den Süden beträgt derzeit eine Stunde und 40 Minuten, wie der TCS twitterte. Die Einfahrt Göschenen ist zu.

Der Beginn der Schulferien in den Kantonen Zürich und Aargau hatte bereits am Wochenende für Staus vor dem Nordportal gesorgt. Am Samstag war die Blechlawine vor dem Nordportal auf 15 Kilometer angewachsen, ein Rekord seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Wartezeit betrug zweieinhalb Stunden. Am Sonntag erreichte der Stau eine Länge von 11 Kilometer.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.