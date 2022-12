Buchbesprechung Paul Stalder – Elf Geschichten, die unter die Haut gehen «Nimm dir Zit – Gschichte für ufem Fürobebänkli»: So harmlos, wie es der Titel vorgibt, sind die elf Geschichten von Paul Stalder nicht. Guido Lauper

Der Buchdeckel von «Nimm dir Zit – Gschichte für ufem Fürobebänkli». Foto. Guido Lauper

«Nimm dir Zit»: Der Titel stimmt. Berndeutsch liest sichs nicht in Eile. Autor Paul Stalder verweist auf «heitere Kurzgeschichten mit wahrem Hintergrund, so wie sie der Alltag geschrieben hat». Dass der Alltag nicht immer heiter ist, bestreitet niemand. Der Nachkriegsgeneration unter der Leserschaft, zu der der 73-jährige Autor zählt, kommen eigene Erlebnisse in den Sinn. Für Jüngere ist es die Möglichkeit, ihre Vorfahren besser kennen zu lernen.