YB-Quiz zum Re-Start – Elf Fragen, um die Wartezeit zu überbrücken Gegen GC nehmen die Young Boys den Meisterschaftsbetrieb nach der WM-Pause wieder auf. Sind auch Sie wieder bereit für Super League? Testen Sie’s! Martin Bürki

Daumen hoch: Liga-Toptorschütze Jean-Pierre Nsame will auch nach der WM – an der er mit Kamerun nicht viel zu reissen vermochte – wieder voll angreifen. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

War da was? Ein Turnier oder so? Das 3:0 von YB gegen Luzern in der Super League scheint nur schon so lange her. Über zwei Monate waren es tatsächlich. Am 13. November baute der Leader seine Tabellenführung auf zehn Punkte aus, ehe es in die verfrühte Winterpause ging.

Doch richten wir den Blick nach vorne. Zum Start der Rückrunde – beziehungsweise zum Start des Rests der Hinrunde – gastiert Titelanwärter YB bei Rekordmeister GC. Um die Wartezeit auf den späten Anpfiff (20.30 Uhr am Samstagabend) etwas zu versüssen, bieten wir ein kleines Quiz. Sind Sie auch während der Pause am Ball geblieben? Finden Sie es heraus.

Martin «Tinu» Bürki hat nach seinem Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Fribourg als Lokaljournalist in Biel gearbeitet und ist seit 2014 Online-Redaktor bei Tamedia. Mehr Infos @tinubuerki27

Fehler gefunden?Jetzt melden.