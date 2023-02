Beschwerde gutgeheissen – Elektronische Überwachung des Ex-Mannes wird neu geprüft Das Berner Obergericht muss auf Anordnung des Bundesgerichts erneut das Gesuch einer Frau prüfen, ob ihr Ex-Mann zu ihrem Schutz elektronisch überwacht werden darf.

Der Fall einer Frau, die ihren Ex-Mann zusätzlich zum totalen Kontaktaufnahmeverbot elektronisch überwachen lassen möchte, kommt zurück ans Berner Obergericht. Foto: Urs Baumann

Das Zivilgericht verbot dem Ex-Mann im Scheidungsurteil vom April 2022 jede Kontaktaufnahme mit der Frau. Auch wurde ihm untersagt, sich der Wohnung, der Frau oder den Kindern auf weniger als 300 Meter anzunähern. Drei Monate später stellte die Frau das Gesuch um eine elektronische Überwachung des Ex-Mannes. Mit Hilfe eines elektronischen Armbandes oder dergleichen sollte sein Standort jederzeit festgestellt werden können.

Die kantonalen Instanzen lehnten das Begehren mit der Begründung ab, dass mit dem Gerät zwar die Daten gespeichert würden. Es gewähre jedoch keine Sicherheit. Verletze der Mann das Annäherungs-Verbot, werde nicht ein Alarm ausgelöst und interveniert. Zudem habe sich der Mann wiederholt behördlichen Anordnungen widersetzt.

Die Massnahme erfülle deshalb nicht den angestrebten Zweck und sei somit nicht zulässig. Dies sieht das Bundesgericht anders, wie aus einem am Montag veröffentlichten Leiturteil hervor geht.

Vorbeugende Wirkung

Folge man dieser Argumentation, würde das entsprechende Gesetz zur elektronischen Überwachung ihres Sinns entleert. Das Bundesgericht schreibt, es könne nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass ein Überwachungsgerät das Risiko einer Straftat nicht verringere. Bisher sei die Massnahme gegenüber dem Ex-Mann nie angeordnet worden. Zudem würden mit den Daten Beweise gesammelt.

Die elektronische Überwachung gemäss Zivilgesetzbuch kann für höchstens sechs Monate angeordnet und um jeweils sechs Monate verlängert werden. Die gespeicherten Daten müssen spätestens zwölf Monate nach der Massnahme gelöscht werden.

Der Fall geht nun an das Berner Obergericht zurück. Es muss abwägen, ob das Interesse der Frau an der Überwachung stärker zu gewichten ist als der Eingriff in die Grundrechte des Ex-Mannes.

sda/sih

