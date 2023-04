Wettrennen am Automarkt – Wie chinesische Autobauer VW, BMW und Mercedes die Show stehlen Die Chinesen liegen auf dem Weltmarkt dicht hinter Deutschland auf Platz drei, bei Elektroautos gelten sie als Technologieführer. Nun wollen sie auch in Europa Fuss fassen. Christina Kunkel Florian Müller

Auf der Automesse in Shanghai kommt der neue Panda Mini von Geely gut an. Viele chinesische Kundinnen und Kunden interessieren sich für ausgefallene E-Auto-Modelle. Foto: Ng Han Guan (AP, Keystone)

Sieht so die Zukunft des Automobils aus? Wenn man auf der Automesse in Shanghai an den Ständen etablierter europäischer Autobauer vorbeigeht, ist das quietschgelbe Gefährt am anderen Ende der Halle nur zu erahnen. Aus der Nähe betrachtet steht da ein kastenförmiges Elektroauto mit Entengesicht und der Aufschrift «What the Duck», etwa halb so gross wie der typische SUV aus deutscher Fertigung.