Grand Cherokee 4xe – Elektrischer Luxus-Offroader Jeep legt den Luxus-Geländewagen Grand Cherokee neu auf. In Europa gibt es ihn künftig nur noch elektrifiziert. Holger Holzer

Der neue Jeep Grand Cherokee kommt nur noch elektrisiert nach Europa. Fotos: Jeep Innen geht es gewohnt wuchtig, aber viel moderner zu und her. 1 / 2

Optisch ist der 4,90 Meter lange Grand Cherokee auf den ersten Blick als Jeep zu erkennen. Allerdings haben ihm die Designer eine moderne Interpretation der typischen Jeep-Stilelemente ins Blechkleid gestanzt. Der Kühlergrill mit den sieben Schlitzen ist breiter und gedrungener gestaltet. Motorhaube und Fahrerkabine des Fahrzeugs sind lang gestreckt. In der Seitenansicht fallen die abgesenkte Gürtellinie sowie die grossen Seitenfenster auf. Im massiv möblierten Innenraum finden sich digitale Kombiinstrumente. Head-up-Display, Ambiente-Beleuchtung sowie die fünfte Generation des Infotainment-Systems Uconnect sind wie aktuelle Assistenz- und Konnektivitätssysteme an Bord.



Premiere im fünfsitzigen Grand Cherokee feiert der Plug-in-Hybridantrieb. Die 4xe-Technik kombiniert einen 2,0-Liter-Vierzylinderbenziner mit einem Elektromotor und stellt 276 kW/375 PS Leistung und 637 Nm Drehmoment bereit. Als Energiespeicher dient ein 17 kWh grosser Akku, die elektrische Reichweite soll bei rund 40 Kilometern liegen. Als Verbrauch gibt der Hersteller 4,1 Liter an.

Der auf einer neuen Plattform aufbauende Luxus-SUV lässt sich mit den bekannten 4x4-Systemen ordern. Ausserdem gibt es eine Luftfederung, die Bodenfreiheit und Watttiefe mittels adaptiver Dämpfung regelt. Der Fahrer kann fünf Geländemodi (Auto, Sport, Rock, Snow und Mud/Sand) wählen. Als «Trail Rated» verfügt der Grand Cherokee über Stahl-Unterfahrschutzplatten, ein elektronisches Sperrdifferenzial an der Hinterachse sowie 18 Zoll grosse Aluminiumräder und eine Watttiefe von bis zu 61 Zentimetern.

Die Verkaufspreise für den grössten Jeep auf dem europäischen Markt sind nicht bekannt. Angesichts des Antriebs und der Abmessungen dürften sie deutlich oberhalb von 80’000 Franken starten.

