Tierschutz im Grimselgebiet – Elektrische Barriere rettet die Fische Muss ein Stausee geleert werden, ist das vor allem für die Fische schlimm: Sie werden weggespült und verenden. Nicht so am Gelmersee im Berner Oberland. Daniel Barben

Kleine Fische zügeln in einen sicheren Teich im Tal

8000 Elritzen wurden mit mit käfigartigen Fallen (Reusen) gefangen und mit der Gelmerbahn in einen Teich bei Innertkirchen in Sicherheit gebracht. Dort verbringen sie den Winter. Ob sie wieder in den Gelmersee zurückkehren, ist noch offen. Es hängt davon ab, wie stark die Population im Stausee durch die Leerung dezimiert wurde. Die Fische sind zu klein für die elektrische Barriere und könnten weggespült werden.

Stombarriere verhindert, dass Fische weggespült werden