Handwerker mit Viertagewoche – Elektriker zieht freitags den Stecker In der Baubranche ist es eine kleine Revolution: Vier Tage arbeiten, drei Tage frei. SH Elektro aus Spiez wagt diesen Schritt. Aus der Not heraus. Jürg Spielmann

Thomas Heldner, Geschäftsführer der Spiezer SH Elektro Telematik GmbH. Der KMU-Betrieb führt am 1. September die Viertagewoche ein. Foto: Jürg Spielmann

«Wir mussten Aufträge von Kunden ablehnen», sagt Thomas Heldner. Mit seinem Compagnon Bernhard Schaller führt er in Spiez seit über zwei Jahrzehnten einen Elektrobetrieb. Der Branche fehle es nicht an guter «Büez», ergänzt er, «sondern an guten Mitarbeitenden».