Jazztage Lenk sind zu Ende – Eleganz, Zwirn und Pomade aus England Britische Eleganz in Vollendung: Das verkörperte Alex Mendham bei seinem ersten Auftritt in der Schweiz. Die Jazztage Lenk ziehen eine gute Bilanz.

Das Schlussbouquet der Jazztage Lenk mit Alex Mendham & His Orchestra. Foto: PD/Peter Wyssmüller

Nach einer fantastischen Woche bei strahlendem Sonnenschein und rund 25 nicht minder strahlenden Jazz- und Blues-Konzerten endete am Sonntag die 34. Ausgabe der Jazztage Lenk. Aus England reiste der erst 32-Jährige Alex Mendham mit seinem Fahrer an. Die 12-köpfige Band kam via Flughafen Genf einen Tag später an die Lenk.

Ein Unterfangen, welches die Organisatoren der Jazztage Lenk pandemiebedingt zweimal verschieben mussten. Am Samstagabend stand dann die Band endlich in authentischem Zwirn, mit allerlei Schlagwerk aus der Zeit und reichlich Pomade im Haar auf der Bühne am Kronenplatz.

Alles andere als pomadig war das Konzert der Engländer.

Alles andere als pomadig war dann das Konzert der Engländer. Feinste Salonmusik aus den 20er- und 30er-Jahren verwandelten den Kronenplatz in einen veritablen Ballroom und man wähnte sich zurück in die legendären Tanzclubs von Chicago oder New York. Mit einer Standing Ovation und lang anhaltendem Applaus verabschiedete das Lenker Publikum die 13 Musiker.

Fankhausers «Unplugged»-Programm

Ein wahres Feuerwerk zündeten am Freitagabend die Zürcher Brüder Chris & Mike. Mit Boogie Woogie, Blues, Rock und tollen Popballaden rissen die beiden Pianisten das Publikum von ihren Sitzen. Der Donnerstagabend gehörte traditionell dem Blues. Philipp Fankhauser begeisterte mit seinem «Unplugged»-Programm, unterhaltsamen Anekdoten und einem fantastischen Flo Bauer an der Gitarre.

Neben den Abendkonzerten auf dem Kronenplatz fanden während der 10 Tage zahlreiche Gratiskonzerte im und um das Dorf statt. So spielte zum Beispiel auf dem Jazztraktor die junge Swingband The Sheiks aus Zürich, im Krone-Gärtli der Frutiger Steve Hophead mit seiner 5-köpfigen Band oder auf dem Bühlberg in erfrischender Bergluft das Trio Les Copains d’Abord.

Auch wenn die Geschmäcker beim Jazz manchmal nicht für alle Besucher dieselben sind: Das OK der Jazztage Lenk unter der Leitung von André Brunner hat es auch in seiner 34. Ausgabe geschafft, ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. Die 35. Jazztage Lenk finden vom 7. bis 16. Juli 2023 statt (www. jazztagelenk.ch).

pd/sp

