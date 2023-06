Vespa World Days in Interlaken – Eleganz und Nostalgie auf Höheweg Bekleidung und Vespas aus früheren Zeiten auf der Flaniermeile in Interlaken und in Matten die Ausfahrt aller Teilnehmenden. Dies waren zwei Höhepunkte der Vespa World Days 2023. Monika Hartig und Hans Urfer

Monica und Mauro Druetto aus Turin mit Vespa auf dem roten Teppich des Höheweges in Interlaken. Foto: Monika Hartig

«Es macht grossen Spass, die Zeit von damals wieder aufleben zu lassen, in den Fifties-Kleidern herumzufahren und unsere beiden Schätzchen wieder einmal zu bewegen,» sagte Petra Walz vom Vespa-Club Lörrach. Mit ihrem Mann Michaele Walz nahm die begeisterte Vespa-Fahrerin am Concours d’Élégance teil, der am Samstagnachmittag auf dem Interlakner Höheweg stattfand. Sie im nostalgischen Pünktchenkleid mit rotem Petticoat und roter Haarschleife, er mit einer Rose im Mund, so fuhren die beiden vor die Jury und genossen den Applaus der zahlreichen Zuschauer.