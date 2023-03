Telemark-WM in Mürren – Elegante Schwünge am Schilthorn Die weltbesten Telemarkfahrerinnen und -fahrer treffen sich vom 20. bis zum 25. März in Mürren zu den Weltmeisterschaften. Zu den Favoriten gehört eine Einheimische. Samuel Günter

Martina Wyss aus Lauterbrunnen gehört an ihrer Heim-WM in Mürren zu den Favoritinnen. Foto: PD/Swiss Ski

Telemark-Fahrerinnen und -Fahrer sind in Mürren gern gesehene Gäste. Seit einiger Zeit bemüht sich die Schilthornbahn um dieses eher kleine Segment im Wintersport. So treffen sich jeweils Anfang Mai mehrere Hundert Telemark-Freunde am Telemark Only zum gemeinsamen Saisonabschluss am Schilthorn. Und letztes Jahr machte hier der Weltcup-Tross halt. Der vorläufige Höhepunkt ist vom 20. bis zum 25. März: Dann führt die FIS in Mürren die Telemark-Weltmeisterschaften durch. «Die Sportart ist spannend und vielseitig und verdient Beachtung», erklärt Christoph Egger gegenüber dieser Zeitung. Der Direktor der Schilthornbahn ist gleichzeitig auch Chef des Organisationskomitees der Telemark-WM.