Es ist heiss im kleinen Dorf in Alicante, der Provinz in Südostspanien. Regnen tut es praktisch nie, und wenn es doch regnet, kommt viel zu viel Wasser runter, bis der Fluss über die Ufer tritt. Eine Katastrophe, aber auch eine Quelle für Legenden. So holt die Flut die Frauen, erzählt man sich im Dorf, das Wasser dringe in sie ein und lasse sie verschwinden.

Die 41-jährige Regisseurin Elena López Riera wurde in Orihuela in Alicante geboren und kehrte für ihren ersten Spielfilm in die von Trockenheit betroffene Region zurück. «El agua» ist eine Sommergeschichte über eine Gruppe von Jugendlichen, die wenig Perspektiven haben und die Tage in der Trägheit der Hitze verbummeln.

Wie schafft es Elena López Riera, diese jungen Menschen so lebendig zu zeigen? Ist sie einfach ein Naturtalent? Tatsächlich hat die Spanierin audiovisuelle Kommunikation studiert, sie programmiert für Festivals, lehrt an der Filmschule in Genf und ist darüber hinaus mit einem Filmkritiker zusammen. Wie kann man so überhaupt unvoreingenommen einen Film drehen?

«Man weiss ja nie genug», antwortet Riera im Gespräch. Gerade weil sie für Festivals arbeite und Lektionen gebe, nehme sie sich selbst nicht zu wichtig. «Es gibt genug selbstverliebte Regisseure.» Sie kopiere einfach, sagt Riera.

Aber natürlich merkt man der spanisch-schweizerischen Koproduktion an, wie viel Wissen über die Filmgeschichte und die Formsprache drinsteckt. Naturalismus – «eh nur ein Kunstgriff» – wird gebrochen. Die Fiktion wechselt sich ab mit Aufnahmen von Frauen, die in die Kamera sprechen wie in Fernsehdokus. Schauspielprofis treffen auf Laien, wobei die Jugendlichen alle von unerfahrenen Darstellerinnen und Darstellern gespielt werden, aber das sehr überzeugend.

Die Legende vom frauenfressenden Fluss stecke tief in ihr, erzählt Riera. Als Erinnerung an die orale Tradition in ihrem Herkunftsland. Vor allem aber als repressive Idee in der patriarchalen Gesellschaft. «Es geht immer darum, unsere Sexualität und unsere Körper zu kontrollieren.» Der Fluss ist eine Kraft von aussen, gegen die die Frauen nichts machen können. Er dringt in sie ein, als wären sie Opfer sexualisierter Gewalt.

«El agua» ist Rieras Versuch, sich mit dem eigenen Ursprung auseinanderzusetzen und zu zeigen, wie schwer es ist, sich von den Vorstellungen zu lösen, die man von klein auf kennen lernt. Sie sei sehr selbstkritisch, sagt die Regisseurin, und nie zufrieden mit sich. Aber ob sie drehe, lehre, selektioniere – es sei immer das, was sie gerade machen wolle. «Und alles davon ist schwierig.»



