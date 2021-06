Valentin Landmann im Sexclub – Eklat wegen Fotosession im Bordell «Die Männer sind glücklich»: 50 Zürcher Politikerinnen aller Parteien kritisieren einen Bericht in der «Schweizer Illustrierten» scharf. Mittendrin: SVP-Politiker und Milieuanwalt Landmann. Pascal Unternährer

«Es herrscht ein riesiges Nachholbedürfnis. Die Männer sind glücklich», sagte Valentin Landmann gleich nach der Wiedereröffnung der Bordelle. Foto: Philipp Rohner

«Volles Haus und glückliche Männer» titelt die «Schweizer Illustrierte» (SI) vom 4. Juni. Es geht um die grosse Öffnung nach dem Lockdown. Im Bild zeigt die Zeitschrift den lächelnden SVP-Kantonsrat und Anwalt Valentin Landmann in Lederjacke, der sich einer barbusigen Prostituierten zuwendet. Sie trägt Maske, er nicht. Zwei weitere nackte Frauen sind von hinten zu sehen, sie halten das Belichtungsmaterial für das Foto. Das Quartett befindet sich im Grossbordell Globe in Schwerzenbach.

Im Text bezeichnet Landmann das Prostitutionsverbot als «unwahrscheinliche Brutalität allen Sexarbeiterinnen gegenüber, ein Verbrechen». Im Kanton Zürich waren die Sex-Etablissements sechs Monate lang Corona-bedingt geschlossen. Die Schliessung habe viele Sexarbeiterinnen in existenzielle Not gebracht, sagt Landmann im Bericht. «Da bin ich gleicher Meinung wie Feministinnen.» Am Eröffnungstag seien 200 Männer im Sexclub, schreibt die SI, «alle 50 angestellten Frauen sind beschäftigt», angesagt sei Public Sex. «Es herrscht ein riesiges Nachholbedürfnis. Die Männer sind glücklich», wird der 71-jährige Landmann zitiert.