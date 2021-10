Zwei Verletzte bei Unfall in Interlaken – EKI-Schaukel zerstört, und dann in Hausmauer gekracht Am Samstagmittag verlor ein Kleinwagenfahrer beim Centralplatz die Herrschaft über sein Fahrzeug. Mit viel Glück wurden offensichtlich keine Passanten verletzt. Bruno Petroni

Im Hintergrund ist der Unfallwagen zu sehen, der an der Centralstrasse in die Gebäudefassade gefahren ist. Foto: PD

Es geschah am Samstagmittag kurz vor zwölf Uhr beim Centralplatz: Ein laut Augenzeugen vom Postplatz her fahrender Lenker eines Kleinwagens bog rechts Richtung Rosenstrasse ab, als er aus bisher unbekannten Gründen plötzlich die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor, links über den Parkplatz auf den Centralplatz geriet, die seit vier Monaten dort stehende Riesenschaukel der Bank EKI durchbrach und ungebremst über die Centralstrasse in die Hausfassade eines Chinesischen Restaurants krachte.

Augenzeugen zufolge waren Polizei, Ambulanz und die Feuerwehr Bödeli im Einsatz. Der Fahrer und eine mitfahrende Person seien beide mit der Ambulanz ins Spital überführt worden. Ob ein plötzlich auftauchendes gesundheitliches Problem den Lenker des Wagens fahrunfähig gemacht hat, ist derzeit nicht bekannt.