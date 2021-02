Doppel-Erfolg an der Ski-WM – Eitel Sonnenschein im Schweizer Team – zumindest fast Gold und Silber im Super-G: Lara Gut-Behrami und Corinne Suter sorgen für den perfekten Start in die WM in Cortina. Es gibt aber kleine Nebengeräusche. René Hauri

Erstes Rennen, zwei Medaillen: Lara Gut-Behrami (r.) und Corinne Suter haben die WM für das Schweizer Team perfekt lanciert. Foto: Alexander Hassenstein (Getty Images)

«Wahrscheinlich», sagt Lara Gut-Behrami noch, «kommen ab jetzt einfach die Fragen nach Olympia-Gold.» Sie lacht laut, dann läuft sie aus dem Zielraum von Cortina d’Ampezzo. Die andere leidige Frage hat sie zwei Stunden zuvor beantwortet: Wann holt sie endlich WM-Gold?

Es geschieht an diesem sonnigen Tag in Venetien, der für die Schweizerinnen zum Traumtag wird. Gut-Behrami Gold. Corinne Suter Silber. Einzig Mikaela Shiffrin, die Dritte wird, hätte das traute Schweizer Freudenfest noch stören können, hätte sie im unteren Teil nicht einen grossen Fehler gemacht. Doch so ist es der perfekte Auftakt für das Team in eine WM, die wegen Schnees und Nebels erst spät losgeht.