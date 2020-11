Engstligenalp im Winter – Eisige Erlebnis-Alp startet am 19. Dezember Diverse Winteraktivitäten, essen und schlafen im Iglu: Die Engstligenalp wird am 19. Dezember in die Saison starten.

Die winterliche Engstligenalp auf einem Archivbild. Foto: PD

Zum Saisonauftakt am Samstag, 19. Dezember, verwandelt sich die Engstligenalp laut einer Medienmitteilung in eine «erlebnisreiche Eiswelt». Ob Eisklettern, Winterwandern oder Fondue-Essen in Iglus voller Eisskulpturen – «die grösste Hochebene der Schweizer Alpen lädt in diesem speziellen Jahr dazu ein, die alpine Winterlandschaft neu zu entdecken». Als Attraktionen genannt werden weiter etwa Skifahren, Schneeschuhlaufen, Eisskulpturen-Meisseln oder Snowtubing.

Zum Saisonauftakt öffnet die Adelbodner Bergregion die Tore des nach eigenen Angaben «grössten Schnee-Iglu-Restaurants Europas» bereits am Freitag, 18. Dezember. Bis am 5. April 2021 stehen 13 Schnee-Iglus zur Verfügung. In den Schlaf-Iglus kann zudem übernachtet werden. Wer es wärmer möge, könne es sich in einem der 14 renovierten Zimmer der Dependance Chalet Wildstrubel des Berghotels gemütlich machen.

Am 19. Dezember öffnen auch das Globi Kinderland und die drei Fun-Anlagen ihre Tore. Laut Mitteilung wird die Engstligenalp als letztes Skigebiet der Region am 2. Mai 2021 die Saison beenden.

pd