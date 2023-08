Eishalle Oberlangenegg – Verwaltungsrat gesucht, Fotovoltaikanlage geplant Die Hot-Shot-Arena in Oberlangenegg bleibt im ständigen Wandel. Die Besitzerin sucht neue Verwaltungsräte. Und will die Anlage aufrüsten.

Geht es nach dem Willen der Verantwortlichen der 3H44 AG, wird auf diesem Dach bald eine Fotovoltaikanlage installiert. Foto: PD

Der Verwaltungsrat der 3H44 AG, welcher die Eisbahn in Oberlangenegg gehört und die für deren Betrieb verantwortlich zeichnet, zählt derzeit nur noch drei Mitglieder. Stefan Rüegsegger aus Röthenbach hatte auf die Generalversammlung hin seinen Rücktritt erklärt. Davon mussten die 20 Aktionärinnen und Aktionäre, die 9603 oder 52,5 Prozent der total 18’275 Namenaktien vertraten, an ihrer Versammlung im Restaurant Hot Shot am Kreuzweg Kenntnis nehmen, wie die AG in einer Medienmitteilung schreibt. Weiter: «Es konnte noch kein Nachfolger gefunden werden für Stefan Rüegsegger, der im Verwaltungsrat mit viel Umsicht und Engagement das Ressort Betrieb betreute.» Unter anderem sei er für die Erneuerung der Kältetechnik gewesen.

Nachdem das alte System aus dem Jahre 1995 geleckt hat und das Kühlmittel aus Umweltschutzgründen nicht mehr lieferbar gewesen ist, investiert die AG gut eine halbe Million Franken in eine neue Anlage. Derzeit laufen die Installationsarbeiten auf der Eisbahn. Ziel ist, dass sie auf den Start zur neuen Saison, die am 18. September mit dem ersten Training beginnt, abgeschlossen sind.

Eismiete wird teurer

Das operative Ergebnis im Betriebsjahr 2022/23 fiel mit rund 123’000 Franken gegenüber dem Vorjahr tiefer aus, liegt aber auf Budgetbasis. Einerseits stieg der Strompreis per 1. Januar gemäss Vertrag erneut an. Andererseits nahm der Stromverbrauch witterungsbedingt um fast 12 Prozent zu. Der Verwaltungsrat entschied daher, die Tarife zur Eisvermietung ebenfalls um 12 Prozent zu erhöhen auf die neue Saison.

Der Verwaltungsrat unter der Leitung von Samuel Krähenbühl aus Unterlangenegg sowie mit dem Finanzverantwortlichen Ueli Scheidegger und dem Bauverantwortlichen Hans Peter Wenger (Bau) befasst sich derzeit noch mit einem weiteren Projekt: der Installation einer Solaranlage auf dem Dach der Eisarena. Geplant ist, das Vorhaben in der Saisonpause 2024 zu realisieren. Dann soll neben einem neuen Betriebsverantwortlichen auch ein Vertreter aus Oberlangenegg in den Verwaltungsrat gewählt werden.



