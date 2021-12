Wintereinbruch – Eisglätte ist für Velofahrende eine Herausforderung Kaum gibt es Eis und Schnee, müssen Velofahrende in Bern oft auf die Fahrbahn ausweichen. Bei der Räumung von Velostreifen wird gerne gespart. Bernhard Ott

Feuchtigkeit und Laub führen in der Nacht zu Eisglätte, sodass Velofahrende auf der Schwarztorstrasse auch mal auf die Fahrbahn ausweichen. Foto: Stefan Wermuth

Die Autopendelnden auf der Berner Schwarztorstrasse staunten nicht schlecht: Mitten in der morgendlichen Rushhour kamen ihnen Velofahrende auf der Fahrbahn entgegen. Sie sind der Mischung aus Laub, Eis und Schnee ausgewichen, welche die in Gegenrichtung führende Velospur in eine Eisbahn verwandelt hatte. «Stunden nach einem kleinen Schneefall sind die Velospuren immer noch nicht geräumt», sagt Autopendler Gerhard Enggist. Und dies in einer Stadt, die sich gerne als «Velohauptstadt» bezeichne. «Das stört mich enorm.»

Gute Noten für Pilotversuche

Enggist muss früh unterwegs gewesen sein. Denn nach Angaben des Tiefbauamtes ist der Velostreifen auf der Schwarztorstrasse «vor acht Uhr» geräumt worden, so Patric Schädeli, Abteilungsleiter Betrieb und Unterhalt. Die Schwarztorstrasse gehört als Hochleistungs- und Durchgangsstrasse zu den Strassen erster Dringlichkeitsstufe, die «innert drei Stunden nach einem Niederschlag» geräumt werden.