Erfolg für Unterseener Surfer – Eisenhut gewinnt Abenteuerrennen Kari Eisenhut gewinnt in Korsika das «Défi Wind» – eine Art «Paris–Dakar» unter den Surfsportlern. Zu den Geschlagenen gehört auch ein französischer Serienweltmeister. Bruno Petroni

Kari Eisenhut segelt im Süden Korsikas einem seiner zwei Laufsiege entgegen. Foto: PD

Er ist 50-jährig und hat eigentlich schon vor 22 Jahren mit dem Spitzensport aufgehört. Eigentlich. Der Weltcupsieger von 1999 und Europameister des Jahres 2000 im Gleitschirmfliegen feiert auch als Jungsenior nach wie vor sportliche Erfolge wie andere Briefmarken. Sein neuster Streich ist der Sieg am international gut besetzten «Défi Wind» in Bonifacio, an der südlichen Küste von Korsika.