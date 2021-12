Foto-Adventskalender, Tag 8 – Eisbahn ohne Eis Eine Gruppe übt im November 1933 für ihren Auftritt an der Eröffnung der Eisbahn Ka-We-De. René Wüthrich

Im Dezember 1933 wurde die dezent moderne Anlage mit dem unerhörten Flachdach eröffnet. Experten loben bis heute die denkmalgeschützte Ka-We-De, zum Beispiel als «mondänen Treffpunkt für die Anhänger eines modernen sportlich-körperbewussten Lebensstils» mit «leicht snobistischem Lack» und «spezifisch einzigartiger Stimmung», heisst es in einem Fachblatt von damals. Konzipiert sei das Ensemble der Ka-We-De für «die anspruchsvolle Körperkultur der oberen Bevölkerungsschichten». Auf den Fotos von Carl Jost sehen wir eine Gruppe des Zielpublikums in Aktion. Zuletzt hatten aber alle in Bern und Umgebung sommers und winters ihren Spass mit der Anlage. Bei Eishockeyspielen fanden über zehntausend Zuschauende Platz.

Was für eine grossartige Hose! Auch spannende Socken und Schuhe. StABE – FN_Jost_N_1038

Noch etwas steif im Gelenk, aber der anpackende Trainer sorgt für den richtigen Winkel. StABE – FN_Jost_N_822

Auf den Schlittschuhen wird das Ganze noch etwas mehr Zug haben. StABE – FN_Jost_N_1040

Vollendete Schlichtheit und Eleganz. StABE – FN_Jost_N_823

Nein, nein, nein. Man muss es immer wieder sagen, wie es eigentlich geht. Langsam nimmt einen wunder, wer der Kerl in der gestreiften Knickerbocker-Hose ist. StABE – FN_Jost_N_1037

Da ist er. Bei ihm stimmt der Winkel. So muss das sein. Kann man eigentlich besser angezogen sein, als diese Menschen? StABE – FN_Jost_N_1041

Und alle miteinander synchron. Die Eröffnung fand einige Tage später statt. Von keinem Menschen auf diesen Fotos sind Namen bekannt. StABE – FN_Jost_N_1039

