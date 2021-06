Sweet Home: Glacé-Start-up – Eis am Stiel Ein Snowboardstar, ein Model und drei junge Macherinnen: Die Geschichte des Zürcher Start-ups «Tutu's» macht Lust darauf, selbst etwas Neues anzupacken. Marianne Kohler Nizamuddin

Erfrischend innovativ: Der «Tutu's»-Werbeclip überzeugt mit coolen Bildern und viel Sommerstimmung. Fotos: Screenshots aus dem Werbeclip von Charlotte Fischli.

Bei dieser Sommerhitze hat man vor allem Lust auf ein feines Eis, auf Spass und einen Nachmittag am See. Genau das zeigen die frischen Bilder und der kleine Film der «Visual Storytellerin» Charlotte Fischli. Da saust nämlich der Schweizer Snowboard Olympia Sieger Iouri Podladtchikov mit einem Rieseneis unter dem Arm auf dem Skateboard durch Zürich und das Schweizer Model Luisa Laemmel posiert am See.

Mit Riesenglacé am Zürichsee: Das Schweizer Model Luisa Laemmel.

Die neue Sommerkampagne des Zürcher Glacé-Start-ups «Tutu's» begleitet die beiden überall dorthin, wo man im Sommer Spass hat und sich frei fühlt. Sie zeigt aber auch, wie junge Frauen es mit guten Ideen, Talent und Willenskraft schaffen, ein köstliches, neues Produkt und überraschende Werbung zu machen.

«Tutu's» ist veganes Bio-Eis, das die beiden Freundinnen Sabrina Zakowski und Tatiana Weber 2017 als Start-up gründeten. Tatiana arbeitete als Bankerin, Störköchin und Caterer. An einem heissen Sommertag begann sie für ihr Kind Frozen Smoothies zu kreieren. Ihre Freundin Sabrina war begeistert und motivierte Tatiana Ice Pops, also Eis am Stil zu versuchen, welche vegan und absolut frei von raffiniertem Zucker, Farbstoffen, Aromen oder Geschmacksverstärkern sind.

Kreierten und vermarkten das coole Produkt:: Sabrina Zakowski (links) und Tatiana Weber . Foto: PD

Die fruchtigen Eisköstlichkeiten wurden immer besser und auch bei Freunden, welche die Ice Pops schon mal für Partys und Events bestellten, immer beliebter. Tatiana und Sabrina begannen, ihre Ice Pops auf dem Markt zu verkaufen und waren auch da erfolgreich.

So beschlossen die beiden, alles richtig zu machen, entwarfen einen Businessplan und gründeten «Tutu's». Tutu ist übrigens Tatianas Spitzname aus der Kindheit. Sie ist in Sao Paulo geboren, wo Eis am Stil zur Alltagskultur gehört. Sabrina brachte ihre Erfahrung auf Unternehmens- und Agenturseite mit ein. Als ehemalige Product Managerin der beiden Schweizer Modezeitschriften «Bolero» und «Style», bringt sie auch das Gefühl für Trends, Essen und Geniessen mit.

Alle Rezepturen basieren auf natürlichen und rein pflanzlichen Zutaten. In ihren Ice Pops steckt ein Fruchtanteil von 60 Prozent. Die beiden Freundinnen suchten eine Manufaktur, damit eine grössere Produktion möglich wird. Mittlerweile verkaufen sie ihre biozertifizierten Glacés an vielen angesagten Orten, wie Bäckereien, Badis, Bars oder Gemeinschaftszentren, nicht nur in Zürich, sondern auch in der Region und anderen Kantonen.

Bis jetzt gibt es fünf Sorten bei «Tutu's». Zu «Berry Mix», «Tropical Blend», «Coffee Addict» und «Coconut Lover» gesellt sich neu auch ein Schoggistängeli-Glacé: «The Chocolate».

«Wir wissen, dass man in der Schweiz Klassiker liebt, und fanden die Herausforderung spannend, ein natürliches, veganes Schokoladeneis zu kreieren. Wir sind stolz, dass unser veganes Bio-Schoggiglacé so cremig und voller Schokolade ist», schwärmen die Jungunternehmerinnen Tatiana Weber und Sabrina Zakowski.

Die dritte junge Frau, Charlotte Fischli, Creative Director und Storyteller, hat sich erst gerade selbstständig gemacht. Zuvor arbeitete sie für Zeitschriften wie «SI Style», dem Berliner «Interview», dem New Yorker Onlinemagazin «Refinery 29» und in Kreativagenturen. Mit Sweet Home haben wir Charlotte Anfang Jahr für eine Homestory besucht (Sie finden diese hier). Für die fröhliche Sommerkampagne hat sie nicht nur die Creative Direction und die Produktion gemacht, sondern gleich auch alles selbst fotografiert und gefilmt. «Es war nicht einfach, ein kleines Eis am Stil mit Menschen zu inszenieren, also habe ich es einfach gross gemacht!»

Was die drei Frauen ganz klar gemeinsam haben: Sie alle finden, man müsse einfach mal machen, machen, machen!

