Eisenbahnlabor in Boltigen – Einzigartige Forschung für mehr Sicherheit im Bahnverkehr Hier werden die Weichen gestellt, um Unfällen im Bahnbetrieb vorzubeugen: Das einmalige Eisenbahnlabor im Simmental fokussiert vor allem auf den Einfluss menschlicher Faktoren. Alex Karlen

Rolf Suter hantiert im Führerstand einer alten Gotthardlokomotive der SBB. Foto: Murielle Buchs



Jürg Suter dreht die Kurbel am mechanischen Stellwerk. Die blaue Kurbel stellt die Weichen, die rote Kurbel stellt das Signal. «Das mechanische Stellwerk erleichtert den Studierenden das Verständnis», erklärt Suter. In der Halle hört man Werksarbeiten. Standort ist nicht etwa ein Bahnhof, sondern das sich im Aufbau befindende Eisenbahnlabor in Boltigen.