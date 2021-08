Gewerbeverein Aeschi – Einzelne Vereinsanlässe, aber keine Gewerbeschau An seiner Hauptversammlung bewilligte der Gewerbeverein die defizitäre Rechnung und wählte einen neuen Kassier.

Im vergangenen Vereinsjahr fanden wegen Corona keine Veranstaltungen statt, bedauerte Präsident Beno von Kaenel an der 76. Hauptversammlung des Gewerbevereins Aeschi. Sogar die Jubiläumsversammlung konnte nur im kleinsten Rahmen durchgeführt werden. Das soll sich in diesem Jahr ändern.

Zwar wurde schon im Mai beschlossen, die für 2020 geplante Gewerbeausstellung erneut um ein Jahr auf den November 2022 zu verschieben. Dafür sollen aber Vereinsanlässe wie das Gewerbeznüni (jeweils am ersten Freitag im Monat) sowie eine Betriebsbesichtigung durchgeführt werden, und zwar am 25. Oktober bei der Fritschi AG Swiss Bindings in Reichenbach.

Da 2020 keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, verzichtete der Vorstand darauf, die Mitgliederbeiträge für das Jubiläumsjahr einzufordern. Entsprechend präsentierte Kassier Rolf Kummer eine defizitäre Rechnung mit einem Minus von fast 4000 Franken. Die Mitgliederbeiträge wurden bei 120 Franken für Aktiv- und 50 Franken für Passivmitglieder belassen.

Erfreut zeigte sich Beno von Kaenel über zwei Neueintritte. Die Pension Adelmatt wurde nach 30 Jahren Vereinszugehörigkeit zum Freimitglied erklärt. Die Versammlung wählte Martin Grossen als Nachfolger für Kassier Rolf Kummer. Auf die nächste Hauptversammlung erklärte Sekretär Matthias Brunner seinen Rücktritt.

