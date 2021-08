Höhlentauchen im Thunersee – Eintauchen in eine andere Welt Tauchen in kompletter Finsternis, eng umschlossen vom Fels, im kalten, oft trüben Wasser. Das ist Höhlentauchen. Was macht die Passion aus? Höhlentaucher erklären. Hans Peter Roth

Impressionen aus der Bätterichquelle bei Sundlauenen im Thunersee. Die grünliche Farbe entsteht durch die Lichtverhältnisse. Foto: PD/Séverine Bär

Noch ist die Wasseroberfläche zu sehen. Und der seichte, steinige Untergrund in der Bucht von Sundlauenen. Pedro Balordi startet den Unterwasser-Scooter. Rasch zieht ihn das torpedoförmige Gerät mit einer Antriebsschraube im Innern in die Tiefe. Nach etwa 25 Sekunden stoppt der Höhlentaucher die Fahrt. Hier auf gut 20 Meter Tiefe ist es im Thunersee schon recht dämmerig. Im grünlich eingetrübten Tageslicht klafft ein breiter, dunkler Schlitz im Fels. Der Eingang zur Bätterichquelle.

Faszination am Verborgenen

Tauchen bedeutet Eintauchen in eine andere Welt. Weit mehr noch gilt dies für das Höhlentauchen. Für Balordi ist es zur Passion geworden, seit seinem ersten Höhlentauchgang im Jahr 1998. «Es ist der Forscherdrang, der Entdeckerinstinkt in uns», erklärt er. «Wer hat nicht als Kind in Löcher geblickt, in einen Fuchsbau vielleicht, und sich gewundert, was sich da verbirgt – oder hinter einem Vorhang. Diese natürliche Neugier, die Faszination am Unbekannten ist es, die mich noch immer antreibt.» Dazu komme gerade beim Höhlentauchen die Auseinandersetzung mit der Technik, ergänzt der 58-Jährige: «Und mit sich selbst.»