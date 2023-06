Gemeindeversammlung Gurzelen – Einstimmigkeit bei der einzigen Abstimmung Die Gemeindeversammlung vom Montag war eine kurze Angelegenheit: Nur die Rechnung war zu genehmigen. Marc Imboden

Die Schulden werden in Gurzelen weiter steigen. Im Bild: der Geistsee. Foto: BOM

«Es war ein arbeits- und kostenintensives Jahr», sagte Kathrin Reber am Montagabend an der Gemeindeversammlung Gurzelen. Die Finanzverwalterin präsentierte die Jahresrechnung 2022, die besser abschloss als budgetiert. Das Defizit beträgt 6751 Franken, also 106’309 Franken weniger als im Voranschlag. Dieses beinahe ausgeglichene Ergebnis sei in erster Linie auf tiefere Personalkosten, Einsparungen beim Sach- und übrigen Aufwand und einen tieferen Finanzaufwand zurückzuführen.