Gemeindeversammlung Eriz – Einstimmiges Ja zur Moorlandschaft Die Stimmbürger waren sich an der Gemeindeversammlung einig. Ohne eine einzige Gegenstimme genehmigten sie die Moorlandschaftsplanung Rotmoos. Claudius Jezella

Gegen den Teilzonenplan der Moorlandschaft Rotmoos haben die Erizer keine Einwände. Die Gemeindeversammlung hat die Moorlandschaftsplanung ohne eine einzige Gegenstimme gutgeheissen. Foto: Stefan Kammermann

«Wir haben wohl das Bestmögliche herausgeholt», sagte Gemeindepräsident Daniel Kropf am Freitagabend an der Gemeindeversammlung in Eriz. Er sprach damit die langwierige und komplizierte Planung des Teilzonenplans Moorlandschaft Rotmoos für das weitläufige Gebiet zwischen Schangnau, Eriz, Horrenbach-Buchen und Sigriswil an. Nach über 20-jähriger Planung galt es für die 23 anwesenden Stimmbürger, auf die Zielgerade einzubiegen. Und es kam so. Ohne eine einzige Gegenstimme genehmigte die Gemeindeversammlung die Moorlandschaftsplanung. Damit ist diese zumindest für die Gemeinde Eriz gültig.