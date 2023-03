Golfclub Interlaken-Unterseen – Einstimmiges Ja zu den Investitionen in die Golf-Zukunft 12,9 Millionen Franken will der Golfclub Interlaken-Unterseen in die Erneuerung der Infrastruktur investieren. Die Mitgliederversammlung erteilte grünes Licht. PD

So soll das Clubhaus und die Wägelihalle des Golfclubs Interlaken-Unterseen dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Bernhard Nufer, Präsident des Golfclubs Interlaken-Unterseen (GCIU), begrüsste am Samstag 182 Mitglieder und Gäste im Jungfrau-Park in Matten zur 59. Mitgliederversammlung. «Das wichtigste Traktandum der Versammlung war dasjenige der Investitionen in die Erneuerung und Erweiterung der Infrastruktur, dem die Mitglieder einstimmig zustimmten», schreibt der Club in einer Mitteilung. Das Baugesuch werde in den nächsten Tagen eingereicht.

Der Golfclub beabsichtigt, ab dem Jahr 2024 insgesamt 12,9 Millionen Franken in die Zufahrt, den Parkplatz, die Wägelihalle, das Clubgebäude und den Werkhof zu investieren. Das Projekt soll – aufgeteilt in zwei Bauphasen – ab Spätsommer 2024 umgesetzt werden. Nachdem das Stimmvolk der Gemeinde Unterseen im November 2021 die neue Überbauungsordnung des GCIU genehmigt hatte, liefen die Vorarbeiten für das «Leuchtturmprojekt» auf Hochtouren.

An der Versammlung informierte Baupräsident René Ringgenberg über den aktuellen Planungsstand, und Finanzchef Alfred Braunagel erläuterte die geplante Finanzierung. Diese sei auf guten Wegen und setze sich zusammen aus Eigenkapital, Mitgliederdarlehen, einem zinslosen Darlehen des Kantons, einer Bankfinanzierung sowie der Unterstützung der Burgergemeinde Unterseen durch eine Bürgschaft und einem in Aussicht gestellten Darlehen. Jürg Michel, Präsident der Burgergemeinde, gab zum Ausdruck, dass man als Landeigentümerin voll und ganz hinter dem Bauvorhaben stehe.

Steigende Mitgliederzahlen

Präsident Nufer ist überzeugt, dass Golf als Sportart in der Schweiz mit steigenden Einwohnerzahlen weiter an Bedeutung und Beliebtheit gewinnen wird. Auch der GCIU verzeichnet einen Mitgliederzuwachs: Zurzeit hat der Verein total 950 Mitglieder, davon rund 650 Aktive und 70 Junioren.

«Dank des stabilen Frühlingswetters konnten die Greens bereits aerifiziert werden.» Aus der Medienmitteilung des Golfclubs Interlaken-Unterseen

Captain Thomas Blaser informierte über die vergangene und die zukünftige Spielsaison und freute sich über die zahlreichen anstehenden rund 90 Turniere. Beat Balsiger als Platzchef informierte über die Winterarbeiten der Greenkeeper und stellte den neuen Head-Greenkeeper Mihkel Jalakas vor. «Dank des stabilen Frühlingswetters konnten die Greens bereits aerifiziert werden», heisst es. Der Platzeröffnung am 25. März sollte nichts im Wege stehen.

Da von den Mitgliedern und Sektionen keine Anträge eingegangen waren, konnte der Präsident zum Schluss das Mikrofon Sandro Christen, dem designierten Nachfolger von Clubmanager Markus Steiner per 2024, zur persönlichen Vorstellung überlassen.

