Bezirk in den USA – Einstiges Indianergebiet feiert als Interlaken sein 100-jähriges Bestehen Ein Arzt aus Boston kaufte in New Jersey ein Stück Land und nannte es Interlaken. Am 26. Juni 1922 wurde dieser Bezirk selbstständig. Hans Heimann

Nach Interlaken rechts abbiegen. Fährt man geradeaus, kommt man nach Asbury Park, dem Ort, der mit der Musik von Bruce Springsteen und Southside Johnny verbunden ist und wo diese beiden Musiker noch immer gelegentlich im Konzertlokal The Stone Pony auftreten. Foto: Google Maps

Das Gebiet, das Interlaken heute umfasst, kaufte Gavin Drummond 1667 von den Lenape-Indianern. Dieser Volksstamm kam aus der Gegend des Mississippi. Nebst dem Jagen waren die Lenape auch erfahrene Fischer und liessen sich an der Küste von Jersey nieder. In den 1860er-Jahren schickte die Regierung der Vereinigten Staaten im Rahmen der indianischen Umzugspolitik die meisten im Osten der Vereinigten Staaten verbliebenen Lenape in das indianische Territorium, das heutige Oklahoma und die umliegende Landschaft.