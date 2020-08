Ochsenpark Lützelflüh – Einsprachen blockieren das Bauprojekt Anwohner haben gegen den Bau eines Mehrfamilienhauses auf dem Ochensparkplatz Beschwerde eingereicht. Sie fürchten um die Sicherheit der Kinder. Jacqueline Graber

Auf dem Parkplatz vor dem Ochsen soll ein Mehrfamilienhaus entstehen, im Saal des Restaurants (Hausteil mit grünen Fensterläden) sind Wochnungen geplant. Foto: Brigitte Mathys

Hier steht ein Wohnwagen mit einem Verkaufsschild, dort zwei PKW-Anhänger und mehrere Autos. So präsentiert sich an diesem Tag die Situation auf dem Parkplatz hinter dem fast 220-jährigen denkmalgeschützten Landgasthof Ochsen in Lützelflüh. Ginge es nach den Plänen der Bauherrengemeinschaft (BHG) Ochsenpark, befänden sich seit längerer Zeit Baumaschinen statt Wohnwagen, Anhänger und Autos auf dem Gelände. «Eigentlich wollten wir im letzten Frühling mit dem Bauprojekt starten», sagt Marcel Wyss, Mediensprecher der BHG und Inhaber von Wymobilien in Kirchberg. Doch Einsprachen blockieren das Vorhaben immer wieder aufs Neue.