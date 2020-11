Verkehrssanierung Emmental – Einsprachefrist wurde verlängert Nicht wie ursprünglich kommuniziert bis am 21. Dezember, sondern bis weit nach Neujahr liegen die Pläne für die Zufahrt Emmental öffentlich auf. Susanne Graf

Die bunten Profile zeigen, wie sich die Pläne auf dem Papier in der Landschaft auswirken werden. Beat Mathys

«Aufgrund einer Unklarheit in der Publikation». Deswegen, so die Mitteilung des Kantons, werde die öffentliche Planauflage für die Verkehrssanierung Emmental verlängert. Für das grosse Bauvorhaben werden die Auflage und die Einsprachefrist bis zum 8. Januar 2021 verlängert. Letzte Woche hiess es, es könnten bis am 21. Dezember Einsprachen eingereicht werden.

Mit der Verlängerung um drei Wochen erhalten alle Betroffenen Gelegenheit, die Unterlagen bis nach dem bevorstehenden Jahreswechsel zu studieren. Die Pläne liegen in den Gemeinden Lyssach, Burgdorf, Oberburg und Hasle bei Burgdorf zur Einsicht auf.

Die Planausstellung im kantonalen Verwaltungszentrum an der Dunantstrasse 7b in Burgdorf (2. Obergeschoss) wird ebenfalls verlängert. Sie ist jeweils am Montag und Mittwoch von 16 bis 20 Uhr und an den Samstagen von 9 bis 12 Uhr offen. Am 26. Dezember und 2. Januar ist die Ausstellung geschlossen.