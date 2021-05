Kindergarten in Burgdorf – Einsprache sorgt für längere Schulwege Zeitlich reicht es nicht mehr: Weil ein Nachbar den Ausbau des Pavillons am Neuhofweg mit rechtlichen Mitteln bekämpft, kann der Kindergarten nicht bis im August erweitert werden. Urs Egli

Tagesschule und Kindergarten: Das Gebäude am Neuhofweg 8 in Burgdorf soll aufgestockt werden. Foto: Beat Mathys

Kann im Schuljahr 2021/22 eine zusätzliche Kindergartenklasse eröffnet werden? Oder verunmöglicht dies eine Einsprache, die sich gegen den Ausbau des Kindergartens am Neuhofweg in Burgdorf richtet? Diese Fragen stellte sich Gemeinderat Christoph Grimm im letzten Dezember. Die Hoffnung des Ressortleiters Bildung in der Burgdorfer Exekutive, die Einsprache könnte in einem schnellen Verfahren bereinigt werden, bewahrheitete sich nicht.

«Enger zusammenrücken»

«Wir sind uns schon länger bewusst, dass es zeitlich nicht mehr reicht, den Raum für eine zusätzliche Kindergartenklasse nach den Sommerferien bereitstellen zu können», erklärt die Leiterin der Volksschule, Katrin Kurtogullari. Deshalb habe man sofort anders planen müssen. Weil die Schulraumsituation im Norden der Stadt prekär sei und auf die Schnelle keine andere räumliche Lösung gefunden werden könne, gebe es nur einen Ausweg – «enger zusammenrücken».