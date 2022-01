Autobahn zwischen Thun und Kiesen – Einschränkungen wegen Abschlussarbeiten Auf der A6 zwischen Kiesen und Thun-Nord beginnen verschiedene Abschlussarbeiten. Sie sind vor allem im Bereich der Pannenstreifen vorgesehen.

Unter anderem an der Stützmauer «Räbli» stehen noch Abschlussarbeiten an. Foto: PD

Die Hauptarbeiten zur Erneuerung der A6 zwischen Kiesen und Thun-Nord sind im vergangenen Dezember abgeschlossen worden. In diesem Jahr stehen noch verschiedene Fertigstellungsarbeiten an. «Sie betreffen auch den Fahrbahnbereich, aber in der Regel nur am Rande», schreibt das Bundesamt für Strasse (Astra) in einer Mitteilung.

Ab Mittwoch, 12. Januar, laufen die Abschlussarbeiten für die Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung. Sie dauern bis circa Ende Monat und umfassen unter anderem den Einzug von verschiedenen Kabeln sowie die Montage und den Anschluss von Signalen. Die Arbeiten finden jeweils tagsüber von 8 Uhr bis 16 Uhr auf dem Pannenstreifen statt. Betroffen sind beide Fahrtrichtungen. Aus Sicherheitsgründen wird im betreffenden Bereich das Tempo jeweils auf 80 km/h reduziert.

Nächste Woche beginnen zudem bauliche Fertigstellungsarbeiten am Rand der Autobahn in Fahrtrichtung Bern. Es geht unter anderem um den Rückbau der Zufahrt zum Installationsplatz und um Abschlussarbeiten im Bereich der Stützmauer «Räbli». Auch diese Arbeiten betreffen nur den Pannenstreifen, wie das Astra schreibt.

Damit sie ausgeführt werden können, wird der Bereich örtlich mit einer mobilen Leitschranke abgetrennt. Das Tempo wird im betreffenden Abschnitt auf 100 km/h reduziert, bei Baustelleneinfahrten eventuell später auch auf 80 km/h. Für die Platzierung der mobilen Leitschranke wird am 17./18. Januar jeweils tagsüber von 9 Uhr bis 15 Uhr der Normalstreifen in Fahrtrichtung Bern abgesperrt.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.