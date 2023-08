Einsatz von Polizeihunden – Einen Zug besprayt, vom Polizeihund gebissen Die Polizei stellt nicht nur Schwerverbrecher, sondern auch Sprayer mit Polizeihunden. Ist der Einsatz von Hunden bei Sachbeschädigung verhältnismässig? Jessica King

Auf Befehl angreifen und zubeissen, um den Täter zu stellen. Das gehört zum Training des Polizeihundes. Foto: ZSZ

An einem kalten Wintertag vor anderthalb Jahren besprayte ein junger Mann in der Nähe von Thun einen Zug – und wurde dabei erwischt. «Ich hörte ‹Stopp, Polizei›, liess instinktiv alles fallen und rannte weg», erinnert sich Simon Keller (Name geändert). Dann hörte er, wie die Polizei rief, sie würden den Hund loslassen. Als er begriff, was das bedeutete, sei er stehen geblieben und habe die Arme in die Luft gerissen. «Ich schrie, es sei gut, sie könnten den Hund zurücknehmen.» Doch zu spät: Der Polizeihund war bereits losgerannt und biss ihm in die Wade.