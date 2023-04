«Schreibt doch mal über etwas Positives und nicht immer nur über so ‹negativs Züüg› wie beispielsweise das kostspielige Dauerärgernis der Steinbrunnen-Sanierung im Osten oder das ganze Hin und Her über das vergangene Des-Alpes-Pächtergschtürm rund um TV-Koch Schudel.» Dies liess mich kürzlich ein Eingeborener aus Interlaken wissen. Gerade sein zweites Beispiel sei doch schon eine Weile her und mit der erfolgten Eröffnung und dem neuen Pächter aus Lauterbrunnen soll es mit Interlakens Gemeindebeiz aufwärtsgehen.