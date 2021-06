Kolumne von Marlen Reusser – Einsame Pizzaparty auf dem Berninapass Die 29-jährige Ärztin und Radfahrerin aus Hindelbank gewährt bis zu den Olympischen Spielen Einblick in ihre Gedankenwelt und ihr Profi-Leben. Marlen Reusser

Marlen Reusser. Foto: Ulf Schiller/Freshfocus

Seit Ende Mai verbringe ich jede mögliche Minute in der Höhe, sei es in meinem zweiten Zuhause, dem Bernina-Hospiz, 2300 m ü. M., oder in meinem improvisierten Höhenzimmer in meinem richtigen Zuhause in Hindelbank. Ganz nach dem Schema «live high, train low». Das Ziel: Verbesserung der Sauerstoffaufnahme des Blutes und Anpassungen auf Ebene der Muskeln und damit eine höhere sportliche Ausdauerkapazität. Schon 2020 hatte mein Coach Marcello Albasini zwei solche Blöcke eingeschaltet, und es schien Wunder zu wirken: Innerhalb nur weniger Wochen konnte ich zweimal meine Leistung signifikant steigern und wurde zur Krönung Vizeweltmeisterin im Zeitfahren.

Deshalb war klar, dass dies auch für Tokio 2021 ein wichtiger Bestandteil meiner Vorbereitung sein würde. Da dort im Juli tropische Bedingungen vorliegen, ist jedoch eine Hitzeakklimatisation mindestens ebenso bedeutsam. Gemeinsam mit Swiss Cycling werden die selektionierten Mountainbikerinnen und ich deshalb zehn Tage Hitzecamp im Süden Spaniens einlegen, bevor wir Mitte Juli Richtung Tokio fliegen. Nicht gerade, was ich mag. Mir behagen eher die kühlen Temperaturen oben im Engadin.

Ohnehin bin ich in meinem Refugium auf dem Berninapass ein sehr zufriedener Mensch. Die Berge und die frische Luft geben mir eine Ruhe, und ich kann mich auf die harten Trainingseinheiten fokussieren, welche anstehen. Aktuell zum Beispiel logiert unser Nationaltrainer Edi Telser mit seiner Familie in der Nähe. Für manche Trainings kommt er mit dem Auto oder Töff, und wir machen Motopacing. Dann fahr ich schon mal mit knapp 80 km/h quer durchs Engadin. So sehen wohl die Ferien eines Nationalcoachs in einem Olympiajahr aus.

Langweilig wird mir hier oben nicht, im Gegenteil: Vor den Olympischen Spielen gibt es so viele Anfragen und viel zu organisieren, dass ich um die Unterstützung des Nationalverbandes oder natürlich meines Managements, Janine Geigele, sehr froh bin. Ausserdem kriege ich immer wieder tollen Besuch. Nach der Tour de Suisse ist beispielsweise meine liebe Freundin Simone direkt mit mir zurück auf den Pass gefahren, um hier ihre Freitage zu verbringen. Leider war ich dann während ihres Aufenthalts von einem Magen-Darm-Virus lahmgelegt und wohl die schlechteste Gesellschaft, die man sich ausmalen kann.

Ein wenig einsam wird es dann und wann trotzdem. Letztmals, als ich von meinem Lieblingskoch Piero mit einer Auswahl köstlicher Pizzastücke verwöhnt wurde. Eine Pizzaparty am Samstagabend ganz allein? Das gehört sich wohl wirklich nur für eine Athletin kurz vor den Olympischen Spielen.

Sie sehen, es wird kein Aufwand gescheut, Training und Erholung sind das Credo. Manchmal kommt das Hintersinnen ... wahrscheinlich haben so viele Menschen das deutlich anstrengendere Leben und werden nie halb so viel Anerkennung dafür ernten. Meine haben sie.

