Abo Gemeindeversammlung Unterseen Volk lehnt Umzonung der Wohn- und Gewerbezone ab

An der Gemeindeversammlung in Unterseen wurde die Umzonung der Überbauungsordnung «Wohn- und Gewerbezone Weissenau» in die «Arbeitszone A2 Weissenau» knapp abgelehnt.