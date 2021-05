Neue Hundewaschanlage – Einmal waschen und föhnen für Hündin Blue, bitte! In Zollbrück können Halterinnen und Halter ihren dreckigen Vierbeiner im Selfservice shampoonieren, duschen und föhnen. Aber Vorsicht: Zu häufiges Waschen ist ungesund. Nadja Noldin

Blue zeigt, wie es geht: Vor der Tierarztpraxis in Zollbrück steht neuerdings eine Hundewaschanlage, die jeder selbst bedienen kann. Die Frage ist, ob es dem Hund gefällt. Foto: Beat Mathys

Ein Leckerli – und die Laune hebt sich. Blue wedelt mit dem Schwanz. Sie schaut zu ihrer Besitzerin Susanne Wyss hoch, ahnt, was passieren wird: Es wird geduscht. Das Australian-Shepherd-Weibchen kennt das Prozedere. Blue steht nicht zum ersten Mal vor dem Container mit der Aufschrift Hundewaschanlage.

Diese Vierbeiner-Reinigungsanlage in Selbstbedienung befindet sich seit kurzem vor der Tierarztpraxis beim Bahnhof Zollbrück. Susanne Wyss führt ihre Hündin die Rampe hoch, rein in die Wanne, leint sie an, wirft Münzen ein und drückt einen Knopf. Das Display gibt Anweisungen. Zu Vorführzwecken wird das ganze Programm durchgespielt: anfeuchten, shampoonieren, spülen, trocknen.