Kolumne «Bern & so» – Einmal verjüngen, bitte! Wie kriegen wir ein «gestohlenes» Jahr zurück? Hier zwei Vorschläge. Michael Bucher

Es scheint, als wäre derzeit der Hinterste und Letzte im Land in den Süden gefahren, um sich dort auf einem Campingplatz breitzumachen und wieder mal den Hintern im Meer zu schwenken. Das entnahm ich den Postings in den sogenannt «sozialen Medien», während ich in einer Berner Kneipe Bier trank. Nach über einem Jahr des Lebens im häuslichen Zerfall scheint der Nachholbedarf an ungezügeltem Ausschwärmen immens zu sein. Der Dschungel-Trip nach Kambodscha, das Herumfläzen in der Ägäis, der Segeltörn auf Mauritius – auf was mussten wir pandemiebedingt nicht alles verzichten.