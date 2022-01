Was geht? Ausgehtipps der Woche – Einmal Universum und zurück, bitte! Das aktuelle Kulturprogramm zeigt die aufregende Seite der Blockflöte, fragt nach der Beziehung einer Tänzerin zu ihrem Körper und führt ins Weltall. Kulturredaktion

Buntspecht: Ein Konzert wie ein Variété-Theater

Bossa Nova und Wiener Lied? Kann das zusammengehen? Oh ja. Das geht. Dem Wiener Sextett Buntspecht gelingt es vorzüglich, aparte Stile zu vermengen, ohne dass dies je zu konstruiert wirken würde. Gypsy-Sound, Klezmer-Musik, Pop und Rock: Sie können einfach alles. Dazu kommen bitterböse, makabre und poetische Texte, gesungen mit rauchig-sonorer, auch mal kreischender Stimme. Die Lieder handeln vom gemeinsamen Bolognese-Essen unter Weinreben bei blutrotem Sonnenuntergang oder sind verkappte Liebesbriefe. «Drück mich aus, wie den dreckigen Schwamm, mit dem du dein Geschirr wäscht», singt Lukas Klein etwa in «Benütz mich». Bei Buntspecht wird ein Konzert schnell mal zum schräg-makabren, tragisch-komödiantischen, multiinstrumentalen Happening. Kein Wunder füllen sie seit ihrer Gründung 2016 die Konzertsäle Europas. Mit «Spring bevor Du fällst» ist bereits das dritte Album erschienen. Wer wissen will, wie «La vie en rose» auf Österreichisch klingt, der gehe am Freitagabend ins ISC: Es wird lustig, es wird böse, es wird wild. (mbu)

Am eigenen Leib: «Biche» der Compagnie Unplush

Bühnenkörper, Privatkörper: Géraldine Chollet und Marion Zurbach. Foto: Robin Plus

Die Beziehung von Tänzerinnen und Tänzern zu ihrem Körper ist eine besondere: Er ist ihr Werkzeug, gleichzeitig öffentlich und privat, kontrolliert und verletzlich. Er steht im Dienste einer künstlerischen Idee – und ist doch etwas höchst Individuelles. Die in Bern ansässige Choreografin Marion Zurbach (Cie Unplush) hat für ihre neueste Produktion die Tänzerin Biche getroffen, die sie schon als Kind kannte. Aus den Interviews über lebensverändernde Entscheidungen und prägende Ereignisse formten Zurbach und Géraldine Chollet mit «Biche» eine Performance über die wohl intimste und prägendste Verbindung, die Tänzerinnen und Tänzer haben. (reg)

Ein halbes Leben vereint: Maurice Steger und das Zürcher Kammerorchester

Von wegen Anfängerinstrument: Maurice Steger hat mit der Blockflöte Weltkarriere gemacht. Foto: Jean-Baptiste Millot

Er ist der Mann mit der Blockflöte: Der Winterthurer Maurice Steger hat mit dem Holzblasinstrument Weltkarriere gemacht. Und zwar nicht nur als Solist, sondern auch als Dirigent. Zuweilen übt der 50-Jährige auch beides im selben Konzert aus – davon kann man sich nun in Bern ein Bild machen.

Steger dirigiert im Rahmen des Meisterzyklus das Zürcher Kammerorchester und setzt mit Bachs «Italienischem Konzert» und Vivaldis Concerto per flauto in D-Dur einen Schwerpunkt im Barock. Ausserdem im Angebot: Mozarts Gassenhauer «Eine kleine Nachtmusik» – sowie als zeitgenössischer Kontrapunkt Arvo Pärts «Fratres». Im Rahmen der aktuellen Konzerttour feiern Steger und das Zürcher Kammerorchester übrigens ihre 25-jährige Zusammenarbeit. (reg)

Blick in die Sterne: Astrophysikerin Kathrin Altwegg über die grossen Fragen

Die Frau mit dem Blick über die Erdkugel hinaus: Kathrin Altwegg. Foto: Andreas Blatter

Ist das Universum chaotisch oder wohlgeordnet? Woher stammt eigentlich das Wasser auf der Erde? Woher das Leben? Kathrin Altwegg nimmt sich bei ihrem Vortrag in Bolligen der ganz grossen Themen an. Die emeritierte Astrophysik-Professorin der Universität Bern hatte das Teilprojekt Rosina bei der ESA-Expedition Rosetta geführt und ist damit über die Uni-Mauern hinaus bekannt geworden. Durch ihre Erfolge im Weltall ist sie nicht etwa abgehoben. Sie pflegt ihre Begeisterung für die Materie brillant in verständlichen Worten und mit einer guten Portion Humor weiterzugeben. (mfe)

Akku Quintet: Eine Live-Werkschau

Minimal Jazz und Postpunk: Das sind Akku Quintet. Foto: zvg

Das Berner Akku Quintet gehört zu den spannendsten Formationen des hiesigen Jazzschaffens. Die fünf Musikerinnen und Musiker kreieren Tracks, die wie grossflächige Tableaus wirken, wie wandfüllende, düstere Gemälde mit bunten Farbsprenkeln. Akku Quintet spielen pulsierenden, treibenden Minimal Jazz mit Postpunk-Einschlag. Das Schlagzeug unruhig, dynamisch, die Gitarren mal singend, mal seufzend, Saxofon und Piano zärtlich; das ist eine verführerische Kombination. Gegründet wurde das Berner Quintett 2010 vom umtriebigen Schlagzeuger und Komponisten Manuel Pasquinelli. Neben ihm spielen der Saxofonist Michael Gilsenan, die Pianistin Maja Nydegger, der Gitarrist Markus Ischer und der Bassist Andi Schnellmann. Mit «Depart» hat das Akku Quintet sein viertes Album veröffentlicht. 2020 wurde die Band mit dem Schweizer Musikpreis geehrt.

Jetzt ist sie für ein halbes Jahr im Kulturlokal Prozess an der Bahnstrasse 44 zu Gast. Dort erarbeitet das Akku Quintet im Rahmen einer Steady-Gig-Serie in den kommenden sechs Monaten ein neues Repertoire, das jeweils mit zwei Konzerten gleich vor Publikum ausgetestet werden soll. Diesen Samstag beginnt diese ungewöhnliche Werkschau in Progress.

