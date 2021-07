Hochwasser am Bielersee – Einmal über die Petersinsel waten Fische schwimmen über den Waldweg. Eine Zufahrt unter Wasser. Die Petersinsel ist von der Aussenwelt abgeschnitten. Eine Exkursion zu den Menschen, die dort ausharren. Cedric Fröhlich

Die Schiffländte im Norden der Petersinsel steht unter Wasser. Seit Mittwoch verkehren zwischen der teilweise überspülten Halbinsel und dem Festland nur Boote mit Ausnahmebewilligungen. Foto: Enrique Muñoz García

Für gewöhnlich schippert Heiko Tetzlaff auf seiner Navette Frischvermählte, Hotelgäste und Touristen über den Bielersee. Heute fährt der bärtige Kapitän in anderer Mission. «Wellengang vermeiden, um jeden Preis», sagt er, während er sein kleines Boot aus dem Erlacher Hafen steuert. Ja, es zählt aktuell jedes Detail am See, der an diesem Samstagmorgen milchig-grün und unruhig ist und an dessen Ufern der Ausnahmezustand herrscht.

Seit dem Mittwoch ist die Schifffahrt auf dem See verboten. Gleichentags hat sich das Hochwasser die einzige Zufahrtsstrasse auf die St. Petersinsel genommen. Das Ziel von so unzähligen Schulreisen und Wochenendausflügen ist seither gesperrt. Tetzlaff darf nur dank einer Ausnahmegenehmigung ablegen, um über den Wasserweg zur berühmten Landzunge hinauszufahren.