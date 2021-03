Sie sind seit 2017 verheiratet. Warum klingt Ihre neue Single so sehr nach Hochzeit?

Der Song handelt von der grossen Liebe und will daran erinnern, dass es möglich ist, bis ans Lebensende mit demselben Menschen glücklich zu sein. Wegen der Corona-Krise mussten in den letzten Monaten viele Paare ihre Hochzeit absagen oder verschieben, auch in meinem Umfeld. Für mich wäre das wahnsinnig traurig gewesen, deshalb widme ich das Lied den Betroffenen. Und überhaupt allen Liebenden, die Ja sagen wollen – zur Liebe und zum Leben.